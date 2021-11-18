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Младенческая смертность в ЕАО выросла в 2,5 раза

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Смертность в Еврейской автономной области за первые девять месяцев 2021 года возросла практически в 1,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Младенческая смертность увеличилась в 2,5 раза.

За январь–сентябрь 2021 года в ЕАО родилось 1160 человек, умерло — 1925 (естественная убыль — 765 человек). При этом год назад показатели составляли 1180 и 1660 соответственно (минус 480 человек). Разница — более чем полуторакратная, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на официальный орган госстатистики.

Младенческая смертность и вовсе выросла в 2,5 раза. За этот год умерло 15 детей в возрасте до 1 года против шести за аналогичный период прошлого года.

В России уровень младенческой смертности снизился на 43,6% с 2013 по 2020 год. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 20 августа.

«Если говорить о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%. Я хочу сказать, что у нас есть еще потенциал в этом», — сказала она.

Также Голикова отметила, что этот показатель снижался, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

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