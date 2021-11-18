Уголовное дело возбудили из-за нарушения прав дольщиков в Орловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Халатность была допущена в региональном строительстве.

По данным правоохранительных органов, с января 2015 года по январь 2020 года чиновники департамента не в полной мере осуществляли контроль за работой застройщиков. Это привело к нарушениям законодательства о градостроительной деятельности и прав дольщиков. Об этом сообщает ИА «Абирег».

По данным издания, речь идет о сорванных сроках сдачи многоквартирных домов ряда застройщиков. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».

Ранее в Нижнем Новгороде вынесли приговор в отношении директора фирмы-застройщика ЖК «Каштановый дворик». Женщину признали виновной в мошенничестве на 56 млн рублей. По данным следствия, руководитель похищала деньги граждан путем заключения предварительных договоров купли-продажи.