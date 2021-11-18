Карантин по АЧС ввели на двух объектах торговли в Саратовской области

Продукцию, зараженную вирусом африканской чумы свиней (АЧС), обнаружили в двух объектах торговли в Саратовской области. На территории холодильных витрин объявлен карантин.

Ограничительные мероприятия действуют в магазинах по улицам 22-го Партсъезда и Радищева. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Зараженные продукты убоя свиней, а также продукты их переработки будут изъяты для уничтожения. Также потребуется провести дезинфекцию оборудования.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сожгли 786 кг колбасы, которая могла быть заражена АЧС. Мясные изделия изъяли из магазинов в Казани, Набережных Челнах и ряде районов. Продукция поступила из Чувашии и Мордовии.