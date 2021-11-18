Один из сильнейших снегопадов ожидается в Москве в субботу

В субботу, 20 ноября, в Центральной России пройдет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, который может стать рекордным, выпадет до четверти месячной нормы осадков, начнет формироваться устойчивый снежный покров. Об этом 18 ноября написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, атмосферное давление в Москве в субботу рухнет в «барическую пропасть» — до рекордных 716 мм ртутного столба.

«Однако это не все неприятности от ныряющего циклона, который в условиях слабо оттепельной погоды еще принесет с собой и аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя — до 14–16 мм, что составляет одну четвертую от всего месячного объема», — отметил синоптик.

Он подчеркнул, что, согласно метеостатистике, подобные интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются очень редко и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ, с 1948 года, только в 1954-м (13,9 мм), 2004-м (15,2 мм) и 2010-м (10,5 мм).

«То есть в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса», — написал Тишковец.

«Выпадение такого колоссального количества смешанных осадков после приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до 4–7 см с плотностью снега до 170 кг на метр кубический, что может привести к чрезмерной нагрузке на кровлю и стропильные конструкции крыш. Кстати, начнется преждевременное — на неделю раньше положенного по климату — формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны», — отметил он.

Ранее в тот же день научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ближайшие дни в регионах. По его словам, температура воздуха в Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в Республике Коми и Ненецком автономном округе приблизится к –30 градусам. Кроме того, Вильфанд отметил, что холодная погода прогнозируется и на Урале.