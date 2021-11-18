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Путин назвал концепцию внешней политики дорожной картой МИДа

Путин: Россия —миролюбивое государство
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Россия — миролюбивое государство, концепция внешней политики страны станет дорожной картой для МИДа. Об этом 18 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Важно, что в нашем основном законе закреплены такие фундаментальные установки и ценности, как верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков. То есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного самостоятельного миролюбивого российского государства, деятельного члена международного сообщества»,— сказал он на коллегии МИД.

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По словам Путина, конкретные направления внешнеполитической деятельности в непростых реалиях международной обстановки готовятся в новой редакции концепции внешней политики.

«Этот документ наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности по сути будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств»,— подчеркнул президент.

Глава государства также заявил, что внешняя политика должна и впредь служить обеспечению благоприятных условий развития страны и ее безопасности. Он подчеркнул, что Россия привержена развитию партнерских, взаимовыгодных, конструктивных отношений со всеми странами и региональными объединениями. РФ будет инициативно участвовать в противодействии общим вызовам и угрозам, среди которых — терроризм, экологические проблемы, неравенство и бедность, указал президент.

Кроме того, Путин подчеркнул, что необходимо и дальше формировать атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве.

Ранее, 8 октября, министр иностранных дел страны Сергей Лавров сообщил, что Россия обновляет Концепцию внешней политики страны, которая была утверждена президентом в 2016 году.

В июне российский лидер на пресс-конференции в Женеве после встречи с американским коллегой Джо Байденом отверг утверждения о «непредсказуемой» внешней политике России, подчеркнув, что Москва ведет себя адекватно. Говоря о «стабильности» внешней политики Запада, Путин поинтересовался, что стабильного в поддержке государственного переворота на Украине.

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