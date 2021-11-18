Визовый центр ФРГ в РФ назвал сроки приема документов для студенческих виз

Прием документов на оформление национальной немецкой визы для студентов, ученых, научных сотрудников и ряда других категорий начнется с 22 ноября. Об этом 18 ноября посольство Германии в РФ написало в Twitter.

«С 22 ноября визовый центр Германии в Москве начинает прием документов на оформление национальной визы для исследователей, приглашенных ученых/научных сотрудников и для некоторых других категорий», — говорится в сообщении.

На сайте визового центра Германии уточняется, что документы на визу смогут подать учащиеся «с безусловным допуском к обучению в высшем учебном заведении, в колледже довузовской подготовки или на языковом курсе в рамках довузовской подготовки», а также студенты или выпускники вузов «для прохождения стажировки в рамках программы международного обмена или во время обучения в университете после 4-го семестра».

Кроме того, возможность подать документы есть у обладателей так называемой синей карты (blue card) ЕС и членов семьи претендента на карту, а также исследователей, приглашенных ученых и научных сотрудников, работающих по найму специалистов со средним профессиональным или высшим образованием и членов семьи вышеперечисленных категорий.

24 октября в Госдепе заявили, что жители России могут подать заявление на американскую визу в Варшаве. При этом россиян определили как Homeless Nationalities — «бездомные нации». Обычно такое определение относится к категории заявителей, в странах которых консульского представительства США нет, или к государствам с нестабильной политической ситуацией.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое решение Госдепа адом и садизмом. По ее словам, речь идет не только о сокращении туризма и культурных обменов, она заявила, что это «удар по семьям и родственникам», тем связям, которые образуют «живую ткань отношений между странами и населяющими их народами».