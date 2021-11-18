Чешская компания Skoda представила новый седан Slavia, который будет продаваться на рынке Индии.

Как сообщает 18 ноября пресс-служба бренда, модель базируется на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN, специально адаптированной инженерами Skoda для рынка Индии. Для производства модели марка задействует до 95% компонентов от местных индийских поставщиков.

Длина Skoda Slavia составляет 4541 мм, а размер колесной базы равен 2651 мм. Объем багажника — 521 л. Автомобиль получил решетку радиатора шестиугольной формы, узкие фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также характерную эмблему с надписью Skoda на передних крыльях. Задние фонари модели имеют характерную для Skoda C-образную форму и разделяются на две части, одна из которых заходит на крышку багажника.

В салоне установлена передняя панель с цифровым щитком приборов, селектор коробки передач DSG, двухспицевое рулевое колесо, а также отдельный 10-дюймовый сенсорный дисплей-планшет информационно-развлекательного комплекса.

Автомобиль получил 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. Также клиентам предложат версию машины с 1,5-литровым мотором с отдачей 150 л.с. Коробки передач — механическая, автоматическая и роботизированная.

8 июля сообщалось, что Skoda начинает принимать заказы в России на кроссовер Karoq с новым турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. и новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль с новым мотором развивает скорость до 192 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за 8,9 с.