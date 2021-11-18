Прямой эфир
Интернет
В сервисе Spotify появилась новая функция
Экономика
Международные резервы России обновили исторический максимум
Мир
Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога
Мир
В бундестаге предупредили о последствиях из-за задержки ввода СП-2
Общество
На Урале создали самый большой в России QR-код
Мир
Путин упрекнул ЕС в использовании миграционного кризиса для давления на Минск
Авто
Skoda представила новый седан Slavia
Экономика
ФАС усилит контроль за рекламой банков
Общество
Путин призвал к объединению усилий для борьбы с пандемией
Общество
В МГУ начали разрабатывать школьные учебники с дополненной реальностью

Skoda представила новый седан Slavia

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешская компания Skoda представила новый седан Slavia, который будет продаваться на рынке Индии.

Сибирская стрела: зачем чешскому кроссоверу полный привод
Тест-драйв кроссовера Skoda Karoq 4×4

Как сообщает 18 ноября пресс-служба бренда, модель базируется на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group MQB-A0-IN, специально адаптированной инженерами Skoda для рынка Индии. Для производства модели марка задействует до 95% компонентов от местных индийских поставщиков.

Длина Skoda Slavia составляет 4541 мм, а размер колесной базы равен 2651 мм. Объем багажника — 521 л. Автомобиль получил решетку радиатора шестиугольной формы, узкие фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также характерную эмблему с надписью Skoda на передних крыльях. Задние фонари модели имеют характерную для Skoda C-образную форму и разделяются на две части, одна из которых заходит на крышку багажника.

В салоне установлена передняя панель с цифровым щитком приборов, селектор коробки передач DSG, двухспицевое рулевое колесо, а также отдельный 10-дюймовый сенсорный дисплей-планшет информационно-развлекательного комплекса.

Автомобиль получил 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. Также клиентам предложат версию машины с 1,5-литровым мотором с отдачей 150 л.с. Коробки передач — механическая, автоматическая и роботизированная.

8 июля сообщалось, что Skoda начинает принимать заказы в России на кроссовер Karoq с новым турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. и новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль с новым мотором развивает скорость до 192 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за 8,9 с.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021