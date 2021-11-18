Центробанк сообщил о ликвидации банка «Центрально-Азиатский»

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (ООО КБЦА). Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает пресс-служба Центрального банка России.

«По сообщению УФНС России по Республике Хакасия в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 16.11.2021 за № 2211900063076 о государственной регистрации кредитной организации коммерческий банк «Центрально-Азиатский» государственный регистрационный номер 1021900002695) в связи с ее ликвидацией», — говорится в документе.

В июле прошлого года Центробанк аннулировал лицензию у ООО КБЦА. Основанием для аннуляции послужило ходатайство кредитной организации в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации. В отчете ЦБ говорилось, что банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

«Центрально-Азиатский» был зарегистрирован в августе 1994 года. Учредителем фининститута выступил строительный комплекс ПСК «Монолит», образованный в 1988 году. Приоритетным направлением деятельности банка являлось кредитование строительных организаций и индивидуальных предпринимателей.