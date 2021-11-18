Свыше 1 тыс. машин задействуют в уборке дорог зимой в Ульяновской области

Свыше 1 тыс. единиц спецтехники будут расчищать дороги зимой в Ульяновской области. В каждом районе определена очередность снегоочистки.

Ход подготовки к зимнему периоду обсудили на заседании штаба по комплексному развитию региона под председательством главы региона Алексея Русских. В расчистке областных дорог задействуют 296 машин, на дорогах местного значения — 813 машин. Об этом сообщает ulpravda.ru. В Ульяновской области сформировано 28 пескобаз, где заготовлено 130 тыс. т противогололедных материалов. Качество материалов проверяет лаборатория департамента автомобильных дорог.

По словам и.о. министра транспорта Ульяновской области Евгения Лазарева, в течение шести часов после завершения снегопада будет проводиться расчистка региональных трасс, оживленных межмуниципальных дорог, участков с движением школьных автобусов. Во вторую очередь в течение 12 часов будет вестись расчистка межмуниципальных дорог с низкой интенсивностью движения. При обильном снегопаде будет приниматься вопрос о переброске спецтехники из других районов для изменения очередности снегоочистки.