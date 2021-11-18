Названы сроки завершения испытаний комбинации «Спутник Лайт» и AstraZeneca

Промежуточные результаты испытаний комбинации российской вакцины «Спутник Лайт» и препарата англо-шведской компании AstraZeneca от коронавируса представят к концу 2021 — началу 2022 года. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«26 июля Минздравом России одобрено проведение НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и AstraZeneca клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» с разработкой AstraZeneca и Оксфордского университета, промежуточные результаты которых планируется представить в конце 2021 года — начале 2022 года», — говорится в публикации на сайте ведомства.

При этом подчеркивается, что российско-шведское взаимодействие в области здравоохранения продолжает развиваться.

3 ноября журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». Так, исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших COVID-19), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

Ранее, 21 октября, ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России доказали эффективность вакцины «Спутник Лайт» против «Дельта»-штамма COVID-19.

В конце сентября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что комбинация «Спутник Лайт» и AstraZeneca вызвала четырехкратный рост числа антител к S-белку коронавируса.

Ранее, 20 августа, в РФПИ сообщали, что комбинация двух указанных вакцин дала высокий иммунитет. Тогда отмечалось, что РФПИ предложил сотрудничество AstraZeneca для совместного исследования комбинированного использования вакцин в ноябре 2020 года, клинические испытания начались в феврале 2021 года.

Клинические исследования комбинации вакцин осуществляются сразу в нескольких странах. Вакцинация добровольцев проводится в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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