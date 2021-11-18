Набиуллина заявила о двузначных показателях продовольственной инфляции

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Об этом, выступая в Госдуме, 18 ноября заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная уже, к сожалению, двузначная», — сообщила она.

По словам главы Центробанка, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения.

«Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», — отметила Набиуллина.

Причинами высокого роста цен на продукты она назвала не очень хороший урожай, рост глобальных цен, а также удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за сокращения числа приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.

Набиуллина добавила, что по базовому прогнозу Центробанка РФ в следующем году инфляция приблизится к цели, будет между 4–4,5%.

«Наша ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3–8,3%. Это сравнительно высокий уровень, но это только на следующий год, потому что в это время мы будем возвращаться к нормальному уровню инфляции. Особенно хочу обратить внимание на то, что проводимая Банком России политика не будет сдерживать экономическую активность, а, напротив, будет способствовать выходу на траекторию устойчивого, сбалансированного роста», — подчеркнула глава Центробанка РФ.

Ранее, 15 ноября, аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин назвал инфляцию главной угрозой для российской экономики. По его словам, сейчас ее годовой темп превышает 8,13%, хотя всего месяц назад Минэкономразвития ожидало итоговый показатель в 7,4%. Аналитики рассказали «Известиям», что тенденцию быстрого роста цен удастся сломить, остановив дальнейшее распространение коронавируса в России. Они подчеркнули, что товары перестают дорожать только по мере продвижения процесса вакцинации, бизнес привыкает к сложившейся ситуации, решая проблемы вроде нарушения цепочек поставок, вместе с чем оживает рынок услуг.