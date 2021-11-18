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В Минске подсчитали число беженцев на территории страны

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В Белоруссии находится около 7 тыс. мигрантов, из них около 2 тыс. остаются на границе с Польшей в так называемом стихийном лагере. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, видеозапись заявления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

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«И от 200 до 500 человек, по имеющейся информации, также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли», — отметила Эйсмонт.

Минск выполняет обещания в рамках достигнутых во время разговора белорусского президента Александра Лукашенко и врио канцлера Германии Ангелы Меркель, сказала пресс-секретарь белорусского президента.

«Уже на сегодняшний день мы свои обязательства выполняем. Да, к сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел (в Ирак. — Ред.) сегодня, 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака», — уточнила она.

По ее словам, в ходе первого разговора с Меркель механизм, который предложил Лукашенко, затрагивал создание гуманитарного коридора для части беженцев.

Евросоюз (ЕС) создает гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в стихийном лагере (у границы с Польшей. — Ред.), рассказала Эйсмонт. При этом Белоруссия возьмет на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тыс. вернуться на родину.

В отличие от Минска ЕС пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились Лукашенко и Меркель во время второго разговора, подытожила официальный представитель белорусского лидера.

Ранее в этот день в аэропорту Минска приземлился самолет авиакомпании Iraqi Airways, на котором пожелавшие вернуться в Ирак мигранты покинут Белоруссию. Беженцы уже ожидают вывозной рейс в воздушной гавани белорусской столицы.

О том, что первый рейс по вывозу иракских беженцев состоится 18 ноября, накануне сообщил консул Ирака в России Маджид аль-Килани. По его словам, желание вернуться на родину выразили порядка 300 человек.

Тем временем, по сообщениям корреспондента «Известий», мигранты постепенно покидают лагерь, появившийся на границе с Польшей, для того чтобы отправиться в белорусский логистический центр. При этом некоторые из них всё же решили остаться.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщины и дети, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропускают. В свою очередь, беженцы уже предприняли несколько попыток преодолеть заграждения.

Страны Евросоюза винят в ситуации с беженцами Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

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