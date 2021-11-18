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Чаще всего ипотеку в 2021 году брали Александры и Натальи

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Клиенты с именами Александр и Наталья в 2021 году чаще всего покупали квартиры в ипотеку. Об этом сообщили «Известиям» эксперты ГК «Страна Девелопмент» в четверг, 18 ноября.

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Аналитки проанализировали покупателей своих жилых комплексов в разных регионах присутствия и составили рейтинг имен, обладатели которых чаще всего покупали квартиры в этом году. Были изучены имена клиентов на этапе регистрации договоров долевого участия (ДДУ), включая покупку квартир в ипотеку.

По мере взросления число женщин-покупателей увеличивается, а мужчин — уменьшается. Если в группе 18–25 лет женщины составляют 33,3%, а мужчины — 66,7%, то в группе 56+ ситуация ровно противоположная: женщин в ней 66,3%, а мужчин — 33,7%, рассказали аналитики.

Помимо Александра в пятерку «мужского» рэнкинга также вошли Сергей, Андрей, Алексей и Дмитрий. Пятерка самых популярных женских имен среди ипотечниц, помимо Натальи, включает Татьяну, Елену, Юлию и Светлану.

Также эксперты проанализировали возраст клиентов, которые купили квартиры за 2021 год. Оказалось, самую большую долю покупателей составили люди от 26 до 35 лет — 36,8%. За ними следуют клиенты от 36 до 45 лет — 36,8%. На третьем месте находится возрастная группа от 46 до 55 лет — 14,8%. Клиенты от 18 до 25 лет составили 6,9% покупателей. Меньше всего жилье приобретали люди старше 56 лет — 5,2%.

В августе в Россельхозбанке (РСХБ) проанализировали статистику ипотечного кредитования в московском регионе за январь–июль этого года и выяснили, что каждый четвертый ипотечный заемщик в Москве является одиноким мужчиной в возрасте от 30–35 до 27–30 лет. За год доля одиноких мужчин среди заемщиков выросла на 3 процентных пункта (п.п.) до 25%.

За год доля незамужних ипотечниц снизилась на 3 п.п., до 15%. При этом кредит на покупку жилья стали брать более молодые женщины 25–27 лет против с 27–30-летних в 2019 году. Следовательно, женщины решаются брать жилищный кредит в более раннем возрасте, чем мужчины.

Отмечалось, что доля семей среди заемщиков спустя год осталась на уровне 60%.

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