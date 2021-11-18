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В Совфеде прокомментировали санкции Украины против 23 граждан России

Сенатор Ковитиди: новые санкции Украины являются частью плана Запада против России
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Введенные президентом Украины санкции против 23 российских граждан являются частью комплексного трехуровнего плана, разрабатываемого коллективным Западом против России. Об этом в четверг, 18 ноября, заявила в беседе с «Известиями» сенатор Российской Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

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По ее словам, эти рестрикции относятся ко второму экономическому уровню плана. Также комплекс включает удары «в самые болезненные места», в частности шаги против проекта «Северный поток – 2». Об этом, как отметила сенатор, заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Третий уровень плана, по ее словам, нацелен на военно-оборонительную составляющую.

«Этот уровень сдерживания заключается в том, чтобы укрепить обороноспособность Украины благодаря помощи партнеров. В частности, путем предоставления дополнительного вооружения, углубления взаимодействия в сфере разведки и повышения военного присутствия в воздухе и на воде в Черном море», — указала Ковитиди.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев.

Попавшим под санкции гражданам будет запрещено выводить капитал за пределы Украины, размещать валютные ценности на украинских счетах, их вклады на территории страны будут заблокированы. Кроме того, им будет запрещен въезд на территорию Украины.

11 ноября старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер указал на то,что страны НАТО провоцируют конфликт между Украиной и Россией. Как отметил специалист, альянс делает это намеренно путем поставок оружия на Украину. При этом он подчеркнул, что ответственность за свои действия и рост напряженности они стремятся переложить на Кремль.

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