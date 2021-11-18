Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. Об этом 18 ноября заявили в Минобороны РФ.

«Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — сообщили журналистам в ведомстве.

Отмечается, что полет соответствовал заданным параметрам, цель была поражена прямым попаданием, к обеспечению стрельб и закрытию района привлекали надводные корабли и морскую авиацию Северного флота.

Об успешных испытаниях министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее, 3 ноября, Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ с 2022 года. Российский лидер подчеркнул, что проводимые испытания подтвердили уникальность также комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард».

В октябре завершились испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. Была выполнена ракетная стрельба с ракетоносителя с подводной лодки «Северодвинск». В ходе испытаний все характеристики ракеты были подтверждены. В Минобороны отметили, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, а испытания были признаны успешными.

Военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями» рассказал, что пуск ракеты «Циркон» с подводной лодки указывает на ее универсальность, поскольку она может применяться как кораблями, так и субмаринами.