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Синоптик предупредил россиян о тяжелых дорожных условиях 20 ноября

Тишковец предупредил жителей Центральной России о тяжелых дорожных условиях 20 ноября
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В субботу, 20 ноября, в Центральной России будет непростая дорожная ситуация из-за прогнозируемого снегопада. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Синоптик посоветовал водителям не откладывать смену летней резины на зимнюю.

«Посоветовать можно только одно: обязательно переобуться к этим выходным. Я сам это сделал буквально вчера, поскольку ситуация была терпимой. И делаю это накануне действительно настоящих изменений в атмосфере, когда, что называется, назад дороги нет», — сказал Тишковец сайту «Газета.Ru».

Синоптик добавил, что 20 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова, который, вероятно, продержится до весны.

«К вечеру и в ночь на воскресенье пойдет легкий мороз, снежная водяная каша замерзнет и превратится в довольно серьезную гололедицу. На дорогах станет скользко», — добавил специалист.

Ранее в этот день научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни аномально холодная погода ожидается в Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Температура воздуха в указанных регионах приблизится к –30 градусам.

Также Вильфанд сообщил, что в субботу, 20 ноября, в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления, а также осадки в виде дождя, мокрого снега и ветер с порывами до 18 м/с. Кроме того, в субботу выпадет заметное количество осадков в Москве.

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