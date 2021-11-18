Эвакуированный из Кабула украинец заявил о планах просить гражданство РФ

Гражданин Украины, которого в числе прочих из Кабула эвакуируют российские военные, рассказал, что теперь собирается просить гражданство РФ. Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

«В Украину я не могу поехать, возможности нет. Я хочу гражданство [России] получить. Я надеюсь, что получу российское гражданство», — заявил он на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76 журналистам «РИА Новости».

Украинец добавил, что планирует проживать в России.

«У меня там предки: генерал Джамал Хан похоронен в России, в Санкт Петербурге», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что не мог оставаться на Украине, «потому что она сама в нищете живет».

Мужчина выразил благодарность российским властям за эвакуацию.

«Министру обороны [Сергею] Шойгу и президенту России [Владимиру] Путину лично благодарен, что дали возможность нас забрать в Россию. Он о нас забоится, президент Путин, это человек, который любит россиян, и уважаемый человек лично для меня», — отметил украинский гражданин.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что из Афганистана в Россию были эвакуированы россияне и граждане стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

В Минобороны РФ сообщили, что три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России, прибывшие в Афганистан для эвакуации 380 граждан РФ, доставили в страну 108 т гуманитарного груза, в том числе продукты, медикаменты, товары первой необходимости.

17 ноября секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков». Он считает, что события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество оказать афганскому народу поддержку.

До этого, 20 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию экономической помощи Афганистану.

25 августа Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Для вывоза российских граждан было задействовано три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76, их специально переоборудовали в двухэтажные. В списке беженцев находились 511 человек.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.