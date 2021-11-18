Мужчина провалился под лед на снегоходе в Коми

Спасатели организовали поиски мужчины, который провалился под лед на снегоходе в Республике Коми. Предполагается, что пострадавший утонул.

По данным правоохранительных органов, вечером 16 ноября житель села Ёрмица 1994 года рождения выехал из поселка Новый Бор на снегоходе. До дома мужчина так и не доехал. Во время поисков след снегохода привел к полынье на реке Печора в 11 км ниже Нового Бора. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Глубина реки на месте полыньи составляет 2 м. Глава Усть-Цилемского района обратился к спасателям с заявкой на проведение поисковых работ.

Поиски организованы с 18 ноября силами трех спасателей Ухтинского АСО. Сотрудники будут использовать водолазное снаряжение и телеуправляемый подводный аппарат.