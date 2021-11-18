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Honda прекратила поставки в Россию кроссовера Pilot

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Японская компания Honda прекратила поставки в Россию кроссовера Pilot. Об этом 18 ноября сообщает «Автостат».

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Отмечается, что у российских дилеров остались единичные экземпляры данных автомобилей. Информация о модели уже исчезла с официального сайта компании.

Кроссовер Honda Pilot был доступен в России в комплектациях Lifestyle, Executive и Premium и в последнее время предлагался по цене от 3 млн 849 тыс. 900 рублей до 4 млн 639 тыс. 900 рублей.

На российском рынке автомобиль был представлен с 3,0-литровым двигателем мощностью 249 л.с.

29 апреля Honda представила седан Civic 11-го поколения.

Внешне новая модель от машины предыдущего поколения отличается видоизмененными фарами и решеткой радиатора, а также измененными боковыми зеркалами. В салоне установлены цифровая приборная панель и мультимедийная система с девятидюймовым дисплеем. В оснащение дорогих версий седана входят аудиосистема Bose с 12 динамиками и беспроводная зарядная станция для смартфона.

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