Песков рассказал об эвакуации из Афганистана россиян и граждан ОДКБ

Министерство обороны России по поручению президента страны Владимира Путина эвакуирует из Афганистана граждан России и других стран, которым необходимо уехать с учетом крайне неспокойной обстановки там. Об этом 18 ноября заявил представитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Там не только граждане России, но и граждане из некоторых стран ОДКБ, из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые пожелали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана, с учетом того что там крайне и крайне неспокойно», — сообщил он.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее в тот же день в Минобороны РФ заявили, что три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России, прибывшие в Афганистан для эвакуации 380 граждан РФ, доставили в страну 108 т гуманитарного груза, в том числе товары первой необходимости, продукты и медикаменты.

За день до этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков». По его мнению, события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество — оказать афганскому народу поддержку.

До этого, 20 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию Афганистану экономической помощи.

25 августа Минобороны РФ по поручению Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Для вывоза российских граждан задействовали три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76, его специально переоборудовали в двухэтажный. В списке беженцев находились 511 человек.

Обстановка в Афганистане накалилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.