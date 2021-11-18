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Управление Шанинкой взял на себя проректор по учебной работе вуза

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Оперативное управление Московской высшей школой социальных и экономических наук (Шанинка) взял на себя проректор по учебной работе Евгений Миронов. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в пресс-службе вуза.

Расхитительное место: ректору Шанинки грозит до 10 лет тюрьмы
Сергея Зуева задержали по делу о хищении в особо крупном размере, при этом вуз получал миллионы долларов от американского фонда

Проверка прокуратуры в ВУЗе юридически не имеет отношения к Фонду новых форм развития образования, чьи сотрудники проходят по делу экс-замглавы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, отметили в Шанинке.

«В течение двух дней у нас в гостях был представитель прокуратуры и эксперт Рособрнадзора (формально эта организация не участвует в проверке). Никаких экстраординарных документов у нас не запрашивали — проверяют учебные программы, юридическую и бухгалтерскую отчетность. Срок окончания проверки 17 ноября», — заключили в ВУЗе.

19 октября сообщалось, что ректору Шанинки Сергею Зуеву предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. До этого в тот же день прокуратура обжаловала домашний арест, избранный для него Тверским судом Москвы в качестве меры наказания.

12 октября Зуева задержали в качестве подозреваемого в хищении более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Кроме Зуева по данному делу проходит Марина Ракова.

Ракову взяли под стражу 7 октября по делу о хищении. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Фигурантка арестована до 6 декабря 2021 года.

Кроме того, был арестован гражданский муж Раковой Артур Стеценко — он вместе с ней работал в «Фонде новых форм развития образования». Супруги проходят обвиняемыми по делу о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников фонда в РАХиГС. В вузе обвинения отрицают.

Помимо прочего, по делу экс-замминистра просвещения были взяты под стражу два топ-менеджера Сбербанка. Суд на два месяца отправил в СИЗО управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» банка Максима Инкина и управляющего директора Сбербанка Евгения Зака. До 29 ноября также арестована преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Ее подозревают в мошенничестве.

30 сентября стало известно, что сотрудники МВД РФ начали проверку Шанинки. По данным источников, вуз привлекался в качестве подрядчика госконтрактов к фальсификации отчетов по проводимым научным исследованиям. Как выяснили «Известия», с 1997 по 2013 год вуз получил более $8,4 млн от американского фонда. Эксперты полагают, что Шанинка воспитывала студентов в прозападном ключе, получая при этом деньги из бюджета России.

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