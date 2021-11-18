Москвичей предупредили об обильных осадках и резком понижении давления в субботу

Обильные осадки ожидаются в Москве в субботу, 20 ноября. Об этом 18 ноября сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360».

«Это может быть не снегопад, это может быть дождь, и поэтому такое большое количество осадков на субботу — до 15 мм осадков. То есть выпадет до одной четвертой месячной нормы, а месячная норма составляет 56 мм для Москвы», — сказал он.

Также Шувалов сообщил, что 20 ноября «произойдет достаточно резкое понижение давления».

«Утром еще 734 мм рт. ст., а днем, около 12:00, будет 722–724 мм, то есть будет на 10 мм ртутного столба понижение. Потом сразу пойдет кривая давления вверх», — сказал он.

Ранее в этот же день главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные Москва окажется вблизи центра глубокого циклона, из-за чего погода станет некомфортной.

«В предстоящую субботу, 20 ноября, нас ждет смена характера погоды. Во-первых, мы окажемся вблизи центра глубокого циклона, будет очень низким атмосферное давление, не исключено, что рекордно низким. С этой точки зрения день будет некомфортным. Во-вторых, именно в субботу у нас будут пересекаться несколько атмосферных фронтов, что принесет смену характера осадков: выпадет и дождь, и мокрый снег, и снег, хотя дневная температура останется слабоположительной», — рассказала Позднякова.

В воскресенье, 21 ноября, атмосферное давление будет расти, и Москва окажется в тылу этого глубокого циклона, поэтому ветер сменится на северо-западный, западный. Температура останется на прежнем уровне от 0 до –1 градуса в ночные часы и около 0 днем. Пройдут осадки в виде небольшого снега.

Ранее, 18 ноября, научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ближайшие дни в регионах. По его словам, температура воздуха в Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в Республике Коми и Ненецком автономном округе приблизится к –30 градусам. Также Вильфанд отметил, что холодная погода прогнозируется и на Урале.