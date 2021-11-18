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Новогодние детские представления в Кремле отменили из-за COVID-19

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Новогодние представления для детей в Кремле отменили из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

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По ее словам, детей также не будут в этом году приглашать на Всероссийскую кремлевскую елку, которая обычно проходит в конце декабря, пишет НСН.

«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения COVID-19, особенно среди детей, принято решение о том, что традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в новогодние праздники 2022 года проводиться не будет», — заявила Крылова ТАСС.

В последние месяцы мероприятия в Государственной Кремлевском Дворце проводятся в формате COVID-free. Чтобы их посетить, кроме билета необходим паспорт с соответствующим ему QR-кодом, подтверждающим или вакцинацию, или то, что предъявитель переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. Дети до 13 лет на мероприятия допускаются только в сопровождении взрослых, имеющих QR-код. Также соблюдается масочный режим.

Новогодние детские представления в Кремле не будут проводиться уже во второй раз. Как и в 2020 году, без зрителей запишут телеверсию спектакля «Волшебная сказка стеклодува», которую покажут по ТВ, пишет RT. Также она будет доступна в Сети. Как отмечает телеканал «360», что уже подобран состав артистов, написано музыкальное сопровождение.

Главный герой спектакля — 12-летний сын лесника Сашка, который мечтает самостоятельно украсить новогоднюю елку в Кремле и добивается своей цели, с помощью друзей успешно преодолевая возникающие трудности.

17 ноября сообщалось, что Дед Мороз прошел вакцинацию от коронавируса. Впереди у него тур по стране. Кроме того, в парках Москвы заработала почта Деда Мороза. Отправить письмо все желающие могут до 21 января включительно, пишет «Москва 24».

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