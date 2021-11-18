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В Германии оценили последствия приостановки сертификации СП-2

Der Spiegel: приостановка сертификации Nord Stream-2 повлияла на газоснабжение Германии
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Поставки газа через Польшу упали до рекордных значений после приостановки сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора российского газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом говорится в статье немецкого издания Der Spiegel.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

При этом, как подчеркивает автор материала, европейские чиновники делали всё, чтобы помешать «Газпрому» завершить сертификацию. По оценке издания, процесс сертификации закончится не раньше лета 2022 года.

Под публикацией пользователи возмутились сложившейся ситуации, выразив беспокойство в связи с предстоящим отопительным сезоном.

«Чтобы пережить эту проклятую зиму, надо запасаться теплым бельем!» — написал один из читателей.

«Мы всё больше зависим от разрешений ЕС. Это будет в будущем приносить нам всё больше и больше проблем. Когда это наконец поймут политики?» — задался вопросом еще один комментатор.

Решение о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG было принято регулятором Германии 16 ноября. Продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В этой связи Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

17 ноября официальный представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унгард в Берлине заявила, что приостановка сертификации не несет в себе политического подтекста.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ не политизировано, а также назвал процесс сертификации сложным. В МИД РФ в среду выразили надежду на то, что сроки завершения сертификации СП-2 останутся прежними.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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