Прямой эфир
Интернет
Суд оштрафовал Telegram еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
В МВД рассказали о ежегодном снижении смертности в ДТП на 800 человек
Мир
ЛНР сообщила о разрушении украинской армией техникума в Донбассе
Экономика
ЦБ РФ подтвердил свой прогноз по инфляции на конец 2021 года
Мир
Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России
Общество
Роскачество выявило повышение уровня токсичности у некоторых одеял
Экономика
Хуснуллин заявил о большом числе замечаний к стратегии стройотрасли по ЖКХ
Мир
Борт для вывоза мигрантов из Белоруссии в Ирак приземлился в Минске
Происшествия
Российские туристы из Вологды пропали в Абхазии
Мир
«Белавиа» откажется от перевозки граждан шести стран по маршруту Ташкент–Минск

В МВД рассказали о ежегодном снижении смертности в ДТП на 800 человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин в четверг, 18 ноября, рассказал о результатах работы органов власти по снижению смертности в автоавариях.

По пьяному делу: как в России предлагают ужесточить наказание для нетрезвых водителей
Эксперты и общественники советуют ввести ответственность для пассажиров и обезопасить несовершеннолетних

Правоохранитель прокомментировал информацию о том, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» ставит целью снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения. По мнению Понарьина, поставленная цель сложная и амбициозная.

«Конечно же, выполнять эту задачу не просто, но как показала практика последних лет — это возможно. Ежегодно удается снизить смертность в ДТП в нашей стране на 800 человек. Это колоссальные результаты, которые достигнуты благодаря совместной деятельности органов власти, органов местного самоуправления и, конечно самим гражданам», — отметил он.

Понарьин добавил, что МВД приобретает в достаточном количестве те приборы, которые дают объективную оценку показателям эксплуатации транспортного средства, либо состояния автомобильных дорог.

«Кроме того, одно из нововведений, которые мы в ближайшее время хотим внедрить, — это фиксация внешней обстановки путем совмещения балки на патрульном автомобиле, средств фотофиксации и средств видеонаблюдения. То есть инспектору не понадобится в ручном режиме пользоваться компьютером, обращаться к базам. Всё будет делаться автоматически», — добавил он «Известиям».

15 ноября в ГИБДД Москвы рассказали, что Московская кольцевая дорога (МКАД) по итогам 10 месяцев 2021 года стала самой аварийно опасной автомобильной магистралью в столице.

С января по октябрь 2021 года на МКАД зарегистрировано 577 ДТП, в которых 44 человека погибли и 687 получили ранения.

В июле текущего года Понарьин сообщил, что в России наметилась тенденция по снижению количества ДТП с участием детей. Так, за последние 10 лет количество аварий с участием несовершеннолетних снизилось на 18%, число погибших в них детей — на 45%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021