В МВД рассказали о ежегодном снижении смертности в ДТП на 800 человек

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин в четверг, 18 ноября, рассказал о результатах работы органов власти по снижению смертности в автоавариях.

Правоохранитель прокомментировал информацию о том, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» ставит целью снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения. По мнению Понарьина, поставленная цель сложная и амбициозная.

«Конечно же, выполнять эту задачу не просто, но как показала практика последних лет — это возможно. Ежегодно удается снизить смертность в ДТП в нашей стране на 800 человек. Это колоссальные результаты, которые достигнуты благодаря совместной деятельности органов власти, органов местного самоуправления и, конечно самим гражданам», — отметил он.

Понарьин добавил, что МВД приобретает в достаточном количестве те приборы, которые дают объективную оценку показателям эксплуатации транспортного средства, либо состояния автомобильных дорог.

«Кроме того, одно из нововведений, которые мы в ближайшее время хотим внедрить, — это фиксация внешней обстановки путем совмещения балки на патрульном автомобиле, средств фотофиксации и средств видеонаблюдения. То есть инспектору не понадобится в ручном режиме пользоваться компьютером, обращаться к базам. Всё будет делаться автоматически», — добавил он «Известиям».

15 ноября в ГИБДД Москвы рассказали, что Московская кольцевая дорога (МКАД) по итогам 10 месяцев 2021 года стала самой аварийно опасной автомобильной магистралью в столице.

С января по октябрь 2021 года на МКАД зарегистрировано 577 ДТП, в которых 44 человека погибли и 687 получили ранения.

В июле текущего года Понарьин сообщил, что в России наметилась тенденция по снижению количества ДТП с участием детей. Так, за последние 10 лет количество аварий с участием несовершеннолетних снизилось на 18%, число погибших в них детей — на 45%.