Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего был разрушен Первомайский индустриально-педагогический техникум. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в управлении народной полиции ЛНР.

«Украинская армия применила 152-миллиметровую артиллерию в отношении мирного населения и социальных объектов Республики. В результате обстрела серьезные повреждения получило учебное заведение г. Первомайск», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Днем ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин призвал международное сообщество признать военными преступлениями действия властей Украины на территории Донбасса.

Далее Пушилин привел данные, исходя из которых с начала вооруженного конфликта в двух республиках Донбасса погибли 126 детей, 91 ребенок — в ДНР и 35 — в самопровозглашенной ЛНР. Всего же в результате конфликта пострадали 268 детей, 27 из них получили инвалидность, 58 детей остались сиротами.

15 ноября глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в упор не замечает нарушений со стороны Украины по Минским соглашениям.

Ранее, 1 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия.

29 сентября полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов обвинил делегацию Украины в саботаже мирного процесса и доведении его до абсурда. Он отметил, что ОБСЕ при этом перестает быть активным участником урегулирования конфликта.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.