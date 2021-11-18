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Новый максимум по суточной смертности от COVID-19 зафиксировали в России

В России зафиксировали 1251 смерть пациентов с COVID-19, это максимум с начала пандемии
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В России за последние сутки зафиксирован 1251 случай летального исхода из-за последствий COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. Об этом 18 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Так, за минувшие сутки в Москве умерли 94 человека, в Санкт-Петербурге — 79, Краснодарском крае — 65.

Условная летальность осталась на уровне 2,82%.

Предыдущий максимум по смертности был зафиксирован накануне, 17 ноября, тогда из-за коронавируса скончались 1247 человек.

Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 37 374 случая COVID-19. Наибольшее число новых случаев обнаружено в Москве (4062), Санкт-Петербурге (2645) и Самарской области (1781).

Ранее в четверг Минздрав РФ выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Документ включает сведения об особенностях использования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» для повторной вакцинации. Помимо этого, новая версия содержит разъяснения по методам насыщения организма пациента кислородом (оксигенации).

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эффект нерабочих дней в снижении заболеваемости COVID-19, отметив, что за эти дни заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 2,5%. По ее словам, более чем в 10 субъектах РФ наблюдается снижение заболеваемости.

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в России увеличились за неделю на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. Также темпы вакцинации среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю, отметил министр.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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