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В Подмосковье в 2021 году выписали штрафов за борщевик более чем на 500 млн рублей

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В Московской области в 2021 году начисленные штрафы за борщевик почти вдвое превысили показатели 2020 года. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

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В прошлом году сумма штрафов составила свыше 264 млн рублей, а за неполных 11 месяцев текущего года объем штрафов уже достиг 503 млн рублей.

Зампред регионального правительства и министр экологии Подмосковья Андрей Разин заявил, что число привлеченных к ответственности правообладателей за неделю выросло еще на 115 и составило 4380 человек.

Суммы штрафов, начисленные за борщевик за прошедшую неделю, значительно увеличились в Рузском городском округе, составив 232,3 млн рублей, отмечает телеканал «360».

Наибольшее число нарушителей было выявлено в Шаховской, где оштрафовали владельцев 34 участков. Второе место занял Рузский городской округ, где штрафы выписали 30 владельцам участков. За ними следуют Дмитровский городской округ (11 участков) и Егорьевск (9 участков).

22 октября сообщалось, что в 2021 году в Московской области около 18 тыс. га территорий обработали против борщевика. Лидером по уничтожению опасного сорняка стал Клин.

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