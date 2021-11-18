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Новое кладбище на 64 тыс. мест построили в Томске

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Подрядчик отчитался о выполнении всего объема работ по строительству нового кладбища в Томске. Погост введут в эксплуатацию после проверки Госстройнадзора.

ЗАО «СМП-95» приступило к работам в 2020 году. По расчетам администрации кладбища почти на 64,6 тыс. мест должно хватить на 11 лет. Стоимость контракта на строительство составила 251 млн рублей. Из-за пандемии срок выполнения работ сдвинули на конец 2021 года. На данный момент рабочие обустроили кварталы для захоронений, построили административно-бытовое здание, очистные сооружения, общественный туалет, провели инженерные коммуникации и проезды, а также благоустроили территорию. Об этом пишет РИА «Томск».

Ввод в эксплуатацию возможен в декабре 2021 года или январе 2022 года.

Всего в Томске находятся 14 кладбищ, два из них — в селе Воронино и деревне Эушта — действующие. Открытие крематория с колумбарием на Воронинском кладбище отложили из-за задержки поставки оборудования.

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