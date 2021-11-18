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Кулеба прокомментировал данные СМИ о переброске на Украину британских бойцов

Кулеба назвал «просто публикацией» данные о переброске на Украину британских бойцов
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Информация о возможной переброске на Украину нескольких сотен бойцов Великобритании на данный момент является «только публикацией». Об этом в четверг, 18 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Что касается публикации Mirror, то пока это только публикации», — сказал он в ходе брифинга.

Накануне глава МИД Украины подчеркнул, что западные партнеры Киева готовы сдерживать Россию «от наступления» не только словами, но и конкретными действиями.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Киев прикрывает свои действия по подрыву Минских соглашений путем нагнетания «страшилок» про российскую угрозу. Кроме того, он указал на то, что президент Украины не против того, чтобы спровоцировать инциденты в Донбассе, надеясь на помощь Запада.

Ранее, 13 ноября, британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.

11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена высказали на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

В свою очередь, президент России Владимир Путин указал, что заявления о якобы подготовке вторжения являются алармистскими. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал материал Bloomberg пустым, безосновательным нагнетанием напряженности.

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