Два человека погибли при обрушении бытовки в Москве
Два человека погибли при обрушении стены на бытовку в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ в четверг, 18 ноября.
ЧП произошло на территории промзоны на Красноказарменной улице. Предварительно установлено, что стена упала на бытовку, в которой находились рабочие.
По данным телеканала «360», два человека погибли. Также сообщается об одном пострадавшем.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. На место выехали сотрудники экстренных служб и правоохранители.
16 ноября обрушение конструкции произошло на территории ТЦ «Беговой» на Хорошевском шоссе в Москве. В результате инцидента пострадали трое. По предварительным данным, в строящемся торговом центре на цокольном этаже рухнула стена.