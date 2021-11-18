Метеоролог рассказала о последствиях «глубокого циклона» в Москве

В предстоящие выходные Москва окажется вблизи центра глубокого циклона, из-за чего погода станет некомфортной. Об этом в четверг, 18 ноября, «Известиям» рассказала главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, в пятницу в городе начнет понижаться атмосферное давление из-за влияния циклона, который будет находиться еще довольно далеко. Ожидается преобладание облачной погоды, местами небольшие осадки: мокрый снег с дождем. Температура ночью — около 0 градусов и днем – 0...+2 градуса.

«В предстоящую субботу, 20 ноября, нас ждет смена характера погоды. Во-первых, мы окажемся вблизи центра глубокого циклона, будет очень низким атмосферное давление, не исключено, что рекордно низким. С этой точки зрения день будет некомфортным. Во-вторых, именно в субботу у нас будут пересекаться несколько атмосферных фронтов, что принесет смену характера осадков: выпадет и дождь, и мокрый снег, и снег, хотя дневная температура останется слабоположительной», — рассказала Позднякова.

Метеоролог не исключила, что за субботу в Москве сформируется временный снежный покров 1–3 см, а порывы ветра могут достигать 13–18 м/с.

В воскресенье, 21 ноября, атмосферное давление будет расти, и Москва окажется в тылу этого глубокого циклона, поэтому ветер сменится на северо-западный, западный. Температура останется на прежнем уровне от 0 до –1 градуса в ночные часы и около 0 днем. Пройдут осадки в виде небольшого снега.

Ранее 18 ноября научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ближайшие дни в регионах. По его словам, температура воздуха в Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в республике Коми и Ненецком автономном округе приблизится к –30 градусам. Также Вильфанд отметил, что холодная погода прогнозируется и на Урале.