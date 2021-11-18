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Песков рассказал об эвакуации россиян из Афганистана

Песков: Минобороны по поручению Путина эвакуирует из Афганистана россиян и граждан ОДКБ
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Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина эвакуирует из Афганистана россиян и граждан других стран, которым необходимо уехать с учетом крайне неспокойной обстановки в стране. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Первым делом — в самолеты: из Кабула вывезли россиян и союзников
Военно-транспортная авиация Минобороны РФ провела эвакуацию граждан из Афганистана

«Там не только граждане России, но и граждане некоторых стран ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. — Ред.) и из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые [там] проживали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана, с учетом того что там крайне и крайне беспокойно», — сообщил он на брифинге.

Ранее в четверг сообщалось, что Минобороны по поручению главы государства вывезет из Афганистана 380 граждан России. Кроме россиян на борт берут также граждан Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. На каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов 18 ноября рассказал «Известиям», что Россия поставит Афганистану в общей сложности 100 т гуманитарной помощи.

Также Жирнов сообщил, что гуманитарная ситуация в Афганистане плохая, людям грозит голод. Кроме того, он отметил, что о политическом сотрудничестве России с новыми властями Афганистана пока речь не идет, и РФ учитывает санкции ООН в отношении движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

В конце августа военное ведомство РФ по поручению президента организовало эвакуацию россиян из Афганистана. В списке эвакуируемых значились 511 человек — граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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