Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ подтвердил свой прогноз по инфляции на конец 2021 года
Общество
Роскачество выявило повышение уровня токсичности у некоторых одеял
Экономика
Хуснуллин заявил о большом числе замечаний к стратегии стройотрасли по ЖКХ
Мир
Борт для вывоза мигрантов из Белоруссии в Ирак приземлился в Минске
Происшествия
Российские туристы из Вологды пропали в Абхазии
Мир
«Белавиа» откажется от перевозки граждан шести стран по маршруту Ташкент–Минск
Армия
«Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон»
Мир
В Кремле призвали Европу перестать считать Россию виновником всех бед
Авто
Aurus рассмотрит возможность открытия шоурума в ОАЭ
Мир
Польша вновь зафиксировала попытки массового пересечения границы мигрантами
Сюжет:

Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Чем меньше, тем лучше: за счет чего снизился уровень заражений COVID-19
И как в дальнейшем власти планируют бороться с пандемией

«Минздрав России выпустил обновлённую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Версия 13.1 временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных», — указано в сообщении.

Так, документ включает сведения об особенностях использования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» для повторной вакцинации.

Помимо этого, новая версия содержит разъяснения по методам насыщения организма пациента кислородом (оксигенации). Внесены изменения в порядке дозирования препарата барицитиниб для граждан с легким течением болезни . Нововведения также коснулись раздела по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с коронавирусом.

16 ноября Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. В соответствии с документом, вакцинированные или переболевшие не подлежат изоляции после контакта с заболевшими в течение шести месяцев.

Днем ранее Минздрав РФ утвердил форму справки о вакцинации. В приказе ведомства указано, что QR-код для заболевших COVID-19 и при этом вакцинированных граждан будет действовать полгода после перенесенной болезни.

12 ноября правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Второй законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021