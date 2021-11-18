Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Минздрав России выпустил обновлённую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Версия 13.1 временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных», — указано в сообщении.

Так, документ включает сведения об особенностях использования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» для повторной вакцинации.

Помимо этого, новая версия содержит разъяснения по методам насыщения организма пациента кислородом (оксигенации). Внесены изменения в порядке дозирования препарата барицитиниб для граждан с легким течением болезни . Нововведения также коснулись раздела по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с коронавирусом.

16 ноября Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. В соответствии с документом, вакцинированные или переболевшие не подлежат изоляции после контакта с заболевшими в течение шести месяцев.

Днем ранее Минздрав РФ утвердил форму справки о вакцинации. В приказе ведомства указано, что QR-код для заболевших COVID-19 и при этом вакцинированных граждан будет действовать полгода после перенесенной болезни.

12 ноября правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Второй законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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