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Роскачество выявило повышение уровня токсичности у некоторых одеял

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Специалисты Роскачества выявили в некоторых пуховых одеялах, продающихся в России, повышенный уровень токсичности. Об этом говорится на сайте организации в четверг, 18 ноября.

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Эксперты проверили пуховые одеяла 18 марок, среди них были изделия из России, Австрии и Швеции. Значение индекса токсичности должно находиться в пределах от 70 до 120% включительно. По итогам проверки же токсичность выше нормы оказалась у одеял AlViTek — 166%, Ikea — 151% и Askona — 135%, отмечает телеканал «360».

Специалисты пояснили, что если спать под таким одеялом всю ночь и потеть по сне, то токсичные вещества могут перейти из одеяла на кожу через влагу. Покупатель такого товара рискует получить дерматит, раздражение и другие кожные реакции.

В одеялах семи брендов вместо гусиного пуха и пера в наполнителе эксперты нашли дешевый утиных пух. Два производителя и вовсе полностью подменили заявленный гусиный пух утиным.

В двух случаях одеяла имели отчетливый резкий запах. Обычно это связано с плохой промывкой наполнителя, а также с плохим хранением или транспортировкой сырья — гусиного и утиного пуха и перьев, пишет REGNUM.

В одеялах 12 марок найдены фрагментарны пылевых клещей, живых клещей нет. Для аллергиков небезопасны и частички таких паразитов, отметили в организации.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева призвала не использовать одеяла без чехла и всегда надевать пододеяльник.

В начале сентября в Роскачестве назвали самые некачественные товары в РФ. В числе самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила, — пельмени, мед и школьная форма.

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