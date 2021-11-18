Названа сумма доплаты при покупке «УАЗа» с допоборудованием

Ульяновский автомобильный завод назвал стоимость доплаты за дополнительное оборудование при покупке нового автомобиля «УАЗ» через сайт бренда.

«Купить «УАЗ» по-честному — просто! Представленные на онлайн-витрине автомобили продаются исключительно по рекомендованной розничной цене. Дополнительное оборудование установлено лишь на малую часть машин, и его стоимость не превышает 70 тыс. рублей», — говорится в на странице завода в Facebook 18 ноября.

В компании отметили, что если в течение 24 часов после выбора автомобиля представители дилерского центра не выйдут на связь или откажутся от реализации машины по цене, зафиксированной на онлайн-витрине, необходимо обратиться на горячую линию УАЗ.

10 ноября специалисты клиентской службы АвтоВАЗа рассказали о том, как приобрести автомобиль Lada без навязанного дополнительного оборудования.

Так, если машина приобретается из наличия у дилера, то он может установить допоборудование и продавать машину с ним. Чтобы приобрести автомобиль в заводской комплектации, необходимо оформить заказ на автомобиль с составлением предварительного договора, в котором будет указана модель, комплектация и цвет интересующего вас автомобиля, а также ориентировочные сроки поставки.