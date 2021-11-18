Ремонт 80 сельских школ запланировали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в ближайшие пять лет будет отремонтировано 80 сельских школ, что составляет 20% от потребности на текущий момент. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

«Пилотным объектом выступит учебное заведение поселка ЦЭС в Верхнебуреинском районе. На его обновление и модернизацию планируется затратить 76 млн рублей», — отметил Дегтярев.

По программе 80% из необходимых средств на ремонт всех школ выделит федеральный центр. Остальные 20% — средства краевого бюджета, пишет ИА AmurMedia.

Ранее Михаил Дегтярёв проверил готовность детского сада в селе Мирное к приему малышей. Стройку дошкольного учреждения на 110 мест удалось завершить за 1,5 года. Специалисты готовят документы для ввода нового детсада в эксплуатацию, а министерство образования и науки организует закупку игрового оборудования. К весне следующего года новое здание примет первых воспитанников.