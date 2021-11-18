Депутат Госдумы от КПРФ Рашкин признался, что выстрелил и убил лося 29 октября

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили в конце октября в его машине. Политик 18 ноября опубликовал на YouTube видеообращение.

Рашкин рассказал, что отправился в Саратовскую область, чтобы отдохнуть. Вместе с друзьями он поехал на охоту, и те заверили, что все необходимые разрешения имеются. По словам депутата, он заметил неизвестное животное на опушке, дважды выстрелил, и только когда подошел ближе, понял, что убил лося. Затем он разделал тушу, а приятель парламентария помог ему затащить тушу в багажник.

При этом изначально депутат утверждал, что тушу он якобы нашел во время прогулки вместе с товарищем Александром Гношевым. По его словам, на выезде из леса автомобиль Рашкина заглох, и тогда якобы подъехала другая машина, а вышедшие из нее люди стали требовать открыть багажник, уточняет «Газета.Ru».

Кроме того, Рашкин заявил, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. Он также рассказал, что якобы прошел полиграф.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили ночные рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

По словам самого депутата во время допроса, он знал о незаконности своих действий. Также он заявил, что рассказал бы о якобы найденном убитом животном позже. Вместе с тем возле места остановки депутата в лесу были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в нижнюю палату парламента России.

1 ноября депутат Госдумы Юрий Синельщиков от КПРФ заявил, что вопрос об исключении Рашкина из партии КПРФ может быть поднят, если будет доказано, что он в самом деле совершил преступление. При этом депутат подчеркнул, что вывод, к которому придет следствие, не значит, что этот вывод обязателен для партии.

30 октября лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия разбирается в ситуации. Он также пообещал после всех разбирательств прокомментировать инцидент от лица всей партии.