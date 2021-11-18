Тишковец заявил о мощнейшем снегопаде и порывах ветра 20 ноября в Москве

В Центральной России в субботу, 20 ноября, ожидается выпадение до четверти месячной нормы осадков. Об этом в четверг, 18 ноября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В беседе с «РИА Новости» синоптик отметил, что «ныряющий» циклон в условиях слабо оттепельной погоды принесет с собой аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя. Может выпасть до 14–16 мм, до четверти от месячной нормы.

По словам специалиста, такие интенсивные осадки в это время года наблюдаются крайне редко. На главной метеостанции Москвы ВДНХ их фиксировали лишь в 1954-м (13,9 мм), 2004-м (15,2 мм) и 2010-м (10,5 мм).

Так, в субботу, 20 ноября, ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года «с высокой вероятностью рекордного статуса». Это приведет к формированию тяжелого снежного покрова до 7 см, отмечает телеканал «Звезда», что, в свою очередь, повлечет нагрузку на стропильные конструкции и кровли.

Атмосферное давление в Москве рухнет в «барическую пропасть» до рекордных 716 мм рт. ст., пишет RT. При этом в воскресенье давление резко подрастет до 731 мм рт. ст. Причиной этого станет ныряющий циклон «Ульрих», сформировавшийся в акватории Гренладского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения, уточняет НСН.

Как отмечает Тишковец, этот снежный покров может продержаться до самой весны. Порывы ветра во второй половине дня будут достигать штормовых 18-23 м/с, пишет «Ридус». Это чревато нагрузкой до 30 кг на метр квадратный поверхности, что может привести к падению деревьев и рекламных конструкций.

В ночь на воскресенье, 21 ноября, на дорогах ожидается образование сильной гололедицы.

Руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов рассказал телеканалу «360», что если в субботу ожидаются мокрый снег и дождь, то на следующей неделе из-за понижения температуры появится настоящий снег.

Ранее 18 ноября научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ближайшие дни в регионах.