Около 120 тыс. саженцев высадили за год в нацпарке «Бузулукский Бор»

С начала 2021 года в национальном парке «Бузулукский бор» было высажено рекордное количество саженцев — около 120 тыс. штук. Об этом в своем Instagram сообщил директор парка Андрей Латыпов.

«Урал56.Ру» пишет, что лесовосстановление в нацпарке идет в том числе благодаря партнерам учреждения.

Несмотря на засуху этого года, успешно посеяли знаменитые сосны «Бузулукского бора». Латыпов отметил, что естественным процессам, происходящим в природе, не мешают никакие экстремальные условия.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Оренбургской области в этом году отремонтировали две региональные трассы, ведущие к объектам туризма и к нацпарку «Бузулукский бор».