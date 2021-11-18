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Около 120 тыс. саженцев высадили за год в нацпарке «Бузулукский Бор»

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С начала 2021 года в национальном парке «Бузулукский бор» было высажено рекордное количество саженцев — около 120 тыс. штук. Об этом в своем Instagram сообщил директор парка Андрей Латыпов.

«Урал56.Ру» пишет, что лесовосстановление в нацпарке идет в том числе благодаря партнерам учреждения.

Несмотря на засуху этого года, успешно посеяли знаменитые сосны «Бузулукского бора». Латыпов отметил, что естественным процессам, происходящим в природе, не мешают никакие экстремальные условия.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Оренбургской области в этом году отремонтировали две региональные трассы, ведущие к объектам туризма и к нацпарку «Бузулукский бор».

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