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Российские туристы из Вологды пропали в Абхазии

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Двое российских туристов из Вологды пропали в Абхазии. В настоящий момент Евгению Трегубову и Дмитрия Лиогенького ищут близкие. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает портал Vologda Poisk.

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Известно, что последний раз на связь с родственниками туристы вышли днем 14 ноября. В тот же день молодые люди заходили на свои страницы в соцсетях. С этого момента их местонахождение установить не удается.

По предварительной информации, молодые люди сняли комнату в Новом Афоне еще 9 ноября. Полицейские проверят данную информацию.

13 августа сообщалось, что родители опознали тело погибшего в Турции 20-летнего российского туриста Макара Рагина, которого искали около двух недель. Тело пропавшего было обнаружено 10 июля на острове Бургазада в районе турецкого Стамбула.

О том, что Рагин пропал в Стамбуле, стало известно 2 августа. Сообщалось, что 20-летний студент, который учился на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве, 16 июля приехал в турецкую столицу на каникулы. Судя по камерам видеонаблюдения, он покинул отель утром 28 июля, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в гостиницу не вернулся.

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