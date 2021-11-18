Премию губернатора получат 15 школьников и студентов Брянской области

Стали известны имена победителей конкурса на премию губернатора Брянской области. Их сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Денежное вознаграждение получат 15 школьников и студентов — лидеров региональных и межрегиональных конкурсов. Они достигли успеха в учебе и хорошо зарекомендовали себя в общественной деятельности.

Премией награждены молодые люди из Брянска, Жуковского, Карачевского, Клинцовского, Стародубского районов и Клинцов, сообщает NASHBRYANSK.RU.