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В Кремле рассказали о весомом пакете документов к встрече Путина и Мирзиёева

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Весомый пакет документов подготовлен к подписанию в ходе встречи президента России Владимира Путина с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

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«К подписанию подготовлен весомый пакет двусторонних документов. 16–18 ноября проведены Форум межрегионального сотрудничества, Российско-узбекский образовательный форум и Российско-узбекский медиафорум», — указано в публикации.

Отмечается также, что в ходе переговоров, которые запланированы на 19 ноября, стороны обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений, актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.

Ранее, 25 октября, российский лидер поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана. Стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие отношений государств.

В одном из телефонных разговоров в декабре прошлого года лидеры подтвердили стремление двух стран укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства. Тогда глава российского государства также высоко оценил председательство Узбекистана в СНГ в 2020 году.

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