«Белавиа» откажется от перевозки граждан шести стран по маршруту Ташкент–Минск

Белорусская авиакомпания «Балавиа» не будет принимать к перевозке граждан из Ирака, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии, желающих улететь из Ташкента в Минск. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ограничения начали действовать с 17 ноября. Гражданам, уже купившим билет, вернут его полную стоимость.

«Указанные ограничения не распространяются на пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Республике Беларусь», — говорится в сообщении на сайте «Белаваиа».

Ситуация с ограничением допуска граждан связана с обострением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

Ранее в этот день минобороны Польши сообщило, что большие группы мигрантов на белорусской стороне границы продолжают пытаться нелегально проникнуть в Польшу. По данным пограничной охраны Польши, 17 ноября была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения польско-белорусской границы.

15 ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии. По его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву. При этом каких-либо доказательств своих слов политик не привел.

В тот же день в компании «Белавиа» опровергли подобные заявления.

До этого, 13 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.