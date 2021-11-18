Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ подтвердил свой прогноз по инфляции на конец 2021 года
Общество
Роскачество выявило повышение уровня токсичности у некоторых одеял
Экономика
Хуснуллин заявил о большом числе замечаний к стратегии стройотрасли по ЖКХ
Мир
Борт для вывоза мигрантов из Белоруссии в Ирак приземлился в Минске
Происшествия
Российские туристы из Вологды пропали в Абхазии
Мир
«Белавиа» откажется от перевозки граждан шести стран по маршруту Ташкент–Минск
Армия
«Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон»
Мир
В Кремле призвали Европу перестать считать Россию виновником всех бед
Авто
Aurus рассмотрит возможность открытия шоурума в ОАЭ
Мир
Польша вновь зафиксировала попытки массового пересечения границы мигрантами
Сюжет:

«Белавиа» откажется от перевозки граждан шести стран по маршруту Ташкент–Минск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусская авиакомпания «Балавиа» не будет принимать к перевозке граждан из Ирака, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии, желающих улететь из Ташкента в Минск. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Пункт недопуска: к чему привело обострение отношений Польши и Белоруссии
И зачем мигранты перешли к штурму границы

Ограничения начали действовать с 17 ноября. Гражданам, уже купившим билет, вернут его полную стоимость.

«Указанные ограничения не распространяются на пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Республике Беларусь», — говорится в сообщении на сайте «Белаваиа».

Ситуация с ограничением допуска граждан связана с обострением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

Ранее в этот день минобороны Польши сообщило, что большие группы мигрантов на белорусской стороне границы продолжают пытаться нелегально проникнуть в Польшу. По данным пограничной охраны Польши, 17 ноября была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения польско-белорусской границы.

15 ноября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия связана с миграционным кризисом вокруг Белоруссии. По его словам, нелегальные мигранты приезжают в Минск через Москву. При этом каких-либо доказательств своих слов политик не привел.

В тот же день в компании «Белавиа» опровергли подобные заявления.

До этого, 13 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021