Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ подтвердил свой прогноз по инфляции на конец 2021 года
Общество
Роскачество выявило повышение уровня токсичности у некоторых одеял
Экономика
Хуснуллин заявил о большом числе замечаний к стратегии стройотрасли по ЖКХ
Мир
Борт для вывоза мигрантов из Белоруссии в Ирак приземлился в Минске
Происшествия
Российские туристы из Вологды пропали в Абхазии
Мир
«Белавиа» откажется от перевозки граждан шести стран по маршруту Ташкент–Минск
Армия
«Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон»
Мир
В Кремле призвали Европу перестать считать Россию виновником всех бед
Авто
Aurus рассмотрит возможность открытия шоурума в ОАЭ
Мир
Польша вновь зафиксировала попытки массового пересечения границы мигрантами

Песков оценил результаты переговоров Патрушева и Салливана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телефонные переговоры между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, состоявшиеся 17 ноября, продолжились в духе достигнутых в Женеве договоренностей и пониманий, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С чувством тактики: о чем Россия и США договорились в Женеве
Следующая встреча по стратегической стабильности запланирована на сентябрь

«Действительно, Патрушев и Салливан говорили в продолжение тех пониманий, которые были достигнуты на женевском саммите. Произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет. Это стратстабильность и кибербезопасность. Обменялись мнениями по актуальным вопросам. Там и Украина фигурировала, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе»,— сказал он в ходе брифинга.

По его словам, разговор состоялся в рамках подготовки к ожидаемым контактам на высшем уровне, в частности саммита Россия – США. Пока точных дат нет, указал представитель Кремля.

Беседа сторон состоялась 17 ноября в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне. Патрушев и Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между странами. Белый дом назвал прошедшие переговоры конструктивными.

20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байден до конца 2021 года находится под вопросом. Она также добавила, что американский лидер вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.

Ранее, 24 сентября, по инициативе американской стороны также состоялся телефонный разговор Патрушева и Салливана. Они беседовали на тему продолжения российско-американского диалога по стратегической стабильности.

В ходе российско-американского саммита в Женеве 16 июня Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021