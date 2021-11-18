Песков оценил результаты переговоров Патрушева и Салливана

Телефонные переговоры между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, состоявшиеся 17 ноября, продолжились в духе достигнутых в Женеве договоренностей и пониманий, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, Патрушев и Салливан говорили в продолжение тех пониманий, которые были достигнуты на женевском саммите. Произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет. Это стратстабильность и кибербезопасность. Обменялись мнениями по актуальным вопросам. Там и Украина фигурировала, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе»,— сказал он в ходе брифинга.

По его словам, разговор состоялся в рамках подготовки к ожидаемым контактам на высшем уровне, в частности саммита Россия – США. Пока точных дат нет, указал представитель Кремля.

Беседа сторон состоялась 17 ноября в рамках подготовки предстоящих контактов на высшем уровне. Патрушев и Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между странами. Белый дом назвал прошедшие переговоры конструктивными.

20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байден до конца 2021 года находится под вопросом. Она также добавила, что американский лидер вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.

Ранее, 24 сентября, по инициативе американской стороны также состоялся телефонный разговор Патрушева и Салливана. Они беседовали на тему продолжения российско-американского диалога по стратегической стабильности.

В ходе российско-американского саммита в Женеве 16 июня Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).