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В Кремле прокомментировали информацию о сроках поставки газа по СП-2

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 18 ноября, прокомментировал информацию агентства Reuters о том, что поставки газа по «Северному потоку – 2» (СП-2) могут начаться не раньше марта 2022 года.

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«Сейчас гадать по срокам дело неблагодарное, мы не хотели бы это делать. Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора. Компания выполняет все бюрократические, юридические формальности, чтобы процедура сертификации состоялась, надо ждать, когда это произойдет. Технологически все готово», — заявил журналистам Песков.

На вопрос о возможностях «Газпрома» заполнить СП-2 представитель Кремля призвал не ориентироваться на аналитиков, а спрашивать напрямую у компании.

«Не нужно ориентироваться на аналитиков, нужно спрашивать «Газпром». Это самая надежная информация от первоисточника. «Газпром» поставлял и поставляет ровно столько, сколько у него покупают и просят дополнительно в рамках условий, предусмотренных действующими контрактами», — добавил официальный пресс-секретарь президента.

Решение о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG было принято регулятором Германии 16 ноября. Продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В этой связи Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

17 ноября официальный представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унгард в Берлине заявила, что приостановка сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 не несет в себе политического подтекста.

В этот же день Песков подчеркнул, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ не политизировано, а также назвал процесс сертификации сложным. В МИД РФ в среду выразили надежду на то, что сроки завершения сертификации СП-2 останутся прежними.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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