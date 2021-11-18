Власти Оренбуржья потратят на обслуживание своих авто 11 млн рублей

Правительство Оренбургской области в 2022 году планирует потратить на обслуживание, диагностику и ремонт служебных автомобилей 11 млн рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок. Особо указывается, что услуги должны предоставляться в специализированных техцентрах в Оренбурге, Орске и Бузулуке.

На сайте также опубликован перечень правительственных автомобилей, на которые планируется потратить эти деньги. В списке 40 единиц, включая спецтехнику и грузовые автомобили. Есть в автопарке AUDI и Lexus, отмечает 56orb.ru.

В ТО включена мойка, а ремонт должен быть произведен в строгом соответствии с регламентом заводов-изготовителей и с применением одобренных ими инструментов и материалов.

Также автопарку потребуется круглосуточная охрана, за которую из бюджета заплатят еще около 1 млн рублей. Для осмотра прилегающих территорий, предотвращения пожаров и других ЧС, а также для обеспечения пропускного режима сотрудники охранного агентства должны быть обеспечены спецсредствам и иметь мобильные группы реагирования.