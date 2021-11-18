Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ подтвердил свой прогноз по инфляции на конец 2021 года
Общество
Роскачество выявило повышение уровня токсичности у некоторых одеял
Экономика
Хуснуллин заявил о большом числе замечаний к стратегии стройотрасли по ЖКХ
Армия
«Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон»
Мир
В Кремле призвали Европу перестать считать Россию виновником всех бед
Авто
Aurus рассмотрит возможность открытия шоурума в ОАЭ
Мир
Польша вновь зафиксировала попытки массового пересечения границы мигрантами
Мир
Суд в Дании оставил в силе приговор россиянину Никифорову по делу о шпионаже
Мир
Общественный транспорт в Афинах приостановил работу из-за забастовки
Общество
Новый максимум по суточной смертности от COVID-19 выявлен в России

Власти Оренбуржья потратят на обслуживание своих авто 11 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Оренбургской области в 2022 году планирует потратить на обслуживание, диагностику и ремонт служебных автомобилей 11 млн рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок. Особо указывается, что услуги должны предоставляться в специализированных техцентрах в Оренбурге, Орске и Бузулуке.

На сайте также опубликован перечень правительственных автомобилей, на которые планируется потратить эти деньги. В списке 40 единиц, включая спецтехнику и грузовые автомобили. Есть в автопарке AUDI и Lexus, отмечает 56orb.ru.

В ТО включена мойка, а ремонт должен быть произведен в строгом соответствии с регламентом заводов-изготовителей и с применением одобренных ими инструментов и материалов.

Также автопарку потребуется круглосуточная охрана, за которую из бюджета заплатят еще около 1 млн рублей. Для осмотра прилегающих территорий, предотвращения пожаров и других ЧС, а также для обеспечения пропускного режима сотрудники охранного агентства должны быть обеспечены спецсредствам и иметь мобильные группы реагирования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021