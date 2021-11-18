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Польша вновь зафиксировала попытки массового пересечения границы мигрантами

Приток иностранцев в экономику позитивно оценили лишь 28% россиян

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Для россиян чаще всего неочевидны позитивные эффекты для развития экономики от работы трудовых мигрантов: позитивно относятся к притоку иностранцев в различные отрасли экономики лишь 28%, а 41% граждан придерживаются противоположной точки зрения. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМа, обнародованном в четверг, 18 ноября.

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Всероссийский инициативный опрос был проведен 10 ноября среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Согласно результатам опроса, за последние 16 лет доля тех, кто видит положительное влияние трудовой иммиграции на российскую экономику, увеличилась на 8 п.п. — в 2005 году их было 20%.

При этом каждый четвертый респондент (24%) считает, что иностранная рабочая сила отчасти хорошо влияет на экономику, отчасти — наоборот.

Затруднились оценить фактор миграции с точки зрения влияния на ситуацию в экономике 10% опрошенных.

Говоря об оценках россиянами роли мигрантов на рынке труда, 44% респондентов считают, что иммигранты отнимают работу у местных жителей, 37% считают, что это не так, и 16% уверены, что мигранты из-за границы могут оказывать как позитивно, так и негативно влиять на занятость россиян.

Стоит отметить, что 56% россиян считают, что трудовые мигранты восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе, а 24% придерживаются противоположного мнения.

При этом 49% согласны с суждением, что зарплаты местных жителей повысятся, если на рынке труда не будет мигрантов, 31% респондентов с этим не согласны, а 14% — частично согласны, а частично — нет.

С 1 октября закончилось действие введенных в Москве из-за распространения COVID-19 послаблений для иностранцев. С этой даты прекратил действие введенный указом президента России 15 июня временный запрет на применение к мигрантам, нарушившим миграционное законодательство, мер по принудительному выдворению за пределы РФ. В дальнейшем им запретят повторный въезд и примут решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, не разрешат въезд в страну, сократят срок временного пребывания.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» 29 сентября заявляла, что более 1 млн мигрантов, которые остались в России во время пандемии, урегулировали свой правовой статус на территории страны. Она отмечала, что 7 млн иностранцев находятся на российской территории, количество нелегалов не столь значительное.

В начале октября правительство России приняло постановление по пилотному проекту о ввозе трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в строительстве. Предельное число иностранцев в рамках проекта составит 10 тыс. человек.

1 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти города подготовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. Он подчеркивал, что дефицит трудовых ресурсов достиг 40% и возник из-за расширения масштабов строительства в рамках программы реновации и возвращения на родину многих трудовых мигрантов в связи с пандемией.

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