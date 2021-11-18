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Путин поручил эвакуировать из Афганистана граждан России и других стран

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Минобороны РФ по поручению главы государства Владимира Путина вывезет из Афганистана 380 граждан России и других стран. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в военном ведомстве.

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«В настоящее время три военно-транспортных самолета Ил-76 <...> доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан»,— рассказали в Минобороны.

Кроме россиян, на борт берут граждан Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. На каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

Ил-76 ВКС России также доставят в страну в общей сложности 108 т гуманитарного груза, пишет «Газета.Ru».

Ранее в четверг посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил «Известиям», что Россия поставит афганскому народу 100 т гуманитарной помощи.

В конце августа Минобороны РФ по поручению президента организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Тогда три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан. Также для вывоза граждан из Кабула был задействован пассажирский Ил-62. В списке эвакуируемых значились 511 человек — граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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