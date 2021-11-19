Ортопед рассказала о разминке для снятия усталости при работе в офисе

Врач травматолог-ортопед «СМ-Клиники» Азатуи Муравьева рассказала «Известиям» о том, как правильно выполнять офисную разминку, которая позволяет снять усталость с наиболее напряженных частей тела и помогает настроиться на продуктивную работу.

По словам специалиста, выполнять упражнения такой разминки нужно по мере того, как человек чувствует усталость, но не реже трех раз в течение рабочего дня. Благодаря гимнастике происходит нормализация тонуса мышц, снижается нагрузка на позвоночник, активизируется обмен веществ, улучшается кровообращение и питание внутренних органов, повышается работоспособность, а также улучшается общее самочувствие и настроение.

Продолжительность разминки составляет 7–10 минут. Каждое упражнение выполняется по 8–10 раз. Все упражнения должны выполняться плавно и медленно. Специалист перечислила полезные упражнения.

1. Сидя на стуле, необходимо выпрямить спину и выполнять поочередные наклоны головы к левому и правому плечу (при этом не наклонять голову вперед или назад).

2. Также, сидя на стуле, нужно выполнять поочередные повороты головы вправо и влево. Взгляд перед собой.



3. Сидя на стуле, необходимо выполнять поочередные наклоны головы вперед и назад.

4. Исходное положение то же. Расправить грудную клетку, опустить плечи. На вдохе повернуть голову к правому плечу, медленно сделать полукруг на выдохе, в крайней точке сделать вдох и повторить в другую сторону на выдохе.

5. Сидя на стуле, сцепить кисти рук в «замок» на задней поверхности шеи, фиксируя шейный отдел позвоночника. На вдохе прогнуться назад, локти разводить в стороны, лопатки сводить вместе. В этом положении нужно задержаться на 10 секунд, затем на выдохе выполнить наклон вперед. Подбородок опускается к груди, тянется вниз. Локти сводятся вместе. Грудной отдел позвоночника сгибается. В процессе выполнения упражнения поясница фиксирована.

6. Сидя на стуле, нужно наклониться вперед, положить голову и живот на ноги, опустить руки к полу, расслабиться.

7. На вдохе нужно развести руки в стороны, сомкнуть их вверху и потянуться вверх. На выдохе нужно опустить руки и расслабиться.

8. Взяться руками за сиденье стула, а ногами выполнять движения, имитируя вращение педалей велосипеда.



9. Упражнение выполняется стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Нужно выполнять плавные наклоны туловища вправо и влево, при этом необходимо следить за тем, чтобы наклоны были четко в сторону.

10. Затем нужно выполнять плавные наклоны туловища вперед и назад.



11. Стоя спиной к стулу или столу, нужно выполнять «обратные отжимания»: ставить руки, согнутые под углом 90 градусов, на край стула, стола или любой устойчивой поверхности. На выдохе выпрямлять руки.



12. Так же, стоя, нужно сцепить руки в замок на уровне груди, присесть на стул и не доходя 1–2 см до сиденья задержаться на 3 секунды. На выдохе вернуться в исходное положение.



13. Стоя, поставив ноги на ширине плеч: прямые руки вытянуть перед собой, на вдохе выполнить неглубокий присед, на выдохе выпрямиться — следить, чтобы колени не заходили вперед за линию носков.

Кроме того, Муравьева добавила, что для поддержания здоровья, жизненных сил и тонуса, нормальной работоспособности и хорошего настроения необходимо уделять внимание и организации комфортного рабочего места. При этом нужно учитывать высоту стола, стула и расстояние до экрана. Также важны правильное питание, достаточное время сна и отдыха и периодическая психологическая разгрузка. Травматолог отметила и необходимость достаточной физической нагрузки, а также периодические осмотры у врача.

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